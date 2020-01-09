عقب الاشتباكات العنيفة في ريف إدلب الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “خفض التصعيد”.. وأكثر من 650 ضربة برية تستهدف ريفي إدلب وحلب

قصفت قوات النظام بلدة بداما وقرية مرعند ومحيط الناجية بريف إدلب الغربي، ومنطقة الإيكاردا بريف حلب الجنوبي. ماعدا ذلك يسود الهدوء الحذر في عموم منطقة “خفض التصعيد” تزامنا مع غياب سلاح الجو نظرا للحالة الجوية والأمطار.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات، اشتباكات عنيفة متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وذلك في إطار الهجوم المضاد للأول على المواقع التي سيطر عليها الأخير خلال اليوم الأربعاء بريف إدلب الشرقي.

وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على عدة قرى تقدمت إليها الفصائل ومجموعات جهادية، وسط استمرار عمليات القصف بشكل مكثف إذ ارتفع تعداد القذائف الصاروخية التي أطلقها الطرفين منذ الصباح إلى أكثر من 660 قذيفة صاروخية ومدفعية، في حين وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات الدائرة منذ صباح اليوم، حيث ارتفع إلى 27 تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها بينهم ضابط برتية عقيد، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 18 بينهم 14 من المجموعات الجهادية.