انتهاكات الفصائل الموالية لأنقرة تتواصل في عفرين.. عبر سرقة من تبقى من أهلها والسطو على أملاك المهجرين بفعل عملية “غصن الزيتون”

9 يناير,2020
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A Turkey-backed Syrian fighter stands guard on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده للانتهاكات التي تمارسها الفصائل الموالية لتركيا بشكل مستمر بحق من تبقى من أهالي عفرين، حيث عمد مسلحون من فصيل “سليمان شاه” المدعوم من قبل تركيا إلى اقتحام منزل مواطنة ضريرة، في ناحية “الشيخ حديد” بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، إذ قاموا بسرقة ما بحوذتها من مبالغ مالية تقدر بنحو مليوني ليرة سورية، وفي سياق متصل قام قائد لواء “المعتصم” الموالي لتركيا بالإستيلاء على عدد من المحال التجارية وسط مدينة عفرين، والتي تعود ملكيتها لأشخاص من أبناء عفرين ممن أجبرتهم عملية “غصن الزيتون” على النزوح إلى مدينة حلب عقب سيطرة القوات التركية والفصائل على المنطقة.

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