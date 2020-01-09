بعد اشتباكات عنيفة أدت لمقتل 45 شخص.. الهدوء النسبي يعود إلى محاور التماس بريف إدلب الشرقي

شهدت محاور في ريف إدلب الشرقي عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة خلال يوم أمس الأربعاء والتي قتل خلالها 45 من الطرفين، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، وسط غياب اعتيادي لطيران النظام وروسيا عن أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري مساء أمس قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة بلدة بداما وقرية مرعند ومحيط الناجية بريف إدلب الغربي، ومنطقة الإيكاردا بريف حلب الجنوبي. ماعدا ذلك يسود الهدوء الحذر في عموم منطقة “خفض التصعيد” تزامنا مع غياب سلاح الجو نظرا للحالة الجوية والأمطار.