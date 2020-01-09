المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 15 تعداد الجنود الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا في انفجارين استهدفا مواقع لهم بريف رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء التفجيرين اللذين استهدفا نقاط تركية بشكل مباشر خلال يوم أمس الأربعاء في منطقة شمال شرق سوريا، حيث ارتفع إلى 5 تعداد قتلى القوات التركية جراء انفجار آليتين مفخختين في قريتي أم عشبة والأربعين بريف رأس العين (سري كانييه)، حيث اعترفت الحكومة التركية بمقتل 4 منهم، فيما خلف التفجيرين أيضاً إصابة ما لا يقل عن 9 جنود بجراح متفاوتة جرى نقلهم إلى داخل الأراضي التركية، وكان المرصد السوري رصد أمس انفجارين اثنين ضربا مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية بمنطقة شمال شرق سورية، حيث انفجرت آلية مفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين سري كانييه، كما انفجرت آلية أخرى مفخخة في قرية أم عشبة بريف المدينة أيضاً، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية، إذ شوهدت سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى الجانب التركي، كما أن الانفجارين وقعا عند نقاط للقوات التركية.