المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 15 تعداد الجنود الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا في انفجارين استهدفا مواقع لهم بريف رأس العين (سري كانييه)

9 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء التفجيرين اللذين استهدفا نقاط تركية بشكل مباشر خلال يوم أمس الأربعاء في منطقة شمال شرق سوريا، حيث ارتفع إلى 5 تعداد قتلى القوات التركية جراء انفجار آليتين مفخختين في قريتي أم عشبة والأربعين بريف رأس العين (سري كانييه)، حيث اعترفت الحكومة التركية بمقتل 4 منهم، فيما خلف التفجيرين أيضاً إصابة ما لا يقل عن 9 جنود بجراح متفاوتة جرى نقلهم إلى داخل الأراضي التركية، وكان المرصد السوري رصد أمس انفجارين اثنين ضربا مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية بمنطقة شمال شرق سورية، حيث انفجرت آلية مفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين سري كانييه، كما انفجرت آلية أخرى مفخخة في قرية أم عشبة بريف المدينة أيضاً، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية، إذ شوهدت سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى الجانب التركي، كما أن الانفجارين وقعا عند نقاط للقوات التركية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 يناير,2020

قوات سوريا الديمقراطية تداهم منازل قرب مدينة البصيرة شرق دير الزور وتعتقل 5 أشخاص

9 يناير,2020

أجهزة النظام الأمنية تداهم مدينة الميادين شرق دير الزور وتعتقل 7 شبان لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية

9 يناير,2020

خلاف على تهريب المواشي نحو مناطق “قوات النظام”.. يتسبب باندلاع اشتباكات عنيفة بين “الجبهة الشامية وأحرار الشرقية” قرب مدينة الباب شمال شرق حلب

المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار سيارة مفخخة يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في سوريا
9 يناير,2020

في أكبر خسارة للقوات التركية بضربة واحدة منذ دخولهم الأراضي السورية.. مقتل 7 جنود أتراك بانفجار مفخخة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)