بعد بيان “بوتين – أردوغان” حول ضرورة التهدئة في إدلب.. طائرات حربية روسية تقصف مدينة معرة النعمان وريفها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الطائرات الروسية للتحليق في سماء محافظة إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق في معرة النعمان ومحيطها وقرى سرجة وبابيلا ورويحة والحامدية بريف المعرة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وتأتي هذه الضربات بعد اجتماع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في تركيا وتأكيدهما على ضرورة وقف التصعيد والتهدئة في إدلب وفق الاتفاقات السابقة وذلك عبر بيان جرى إصداره بعد لقاءهما.

فيما نشر المرصد السوري صباح اليوم أن محاور في ريف إدلب الشرقي، شهدت عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة خلال يوم أمس الأربعاء والتي قتل خلالها 45 من الطرفين، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، وسط غياب اعتيادي لطيران النظام وروسيا عن أجواء المنطقة.