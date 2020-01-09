في أكبر خسارة للقوات التركية بضربة واحدة منذ دخولهم الأراضي السورية.. مقتل 7 جنود أتراك بانفجار مفخخة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من التفاصيل حول التفجيرين اللذين ضربا منطقة شمال شرق سوريا يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع إلى 7 تعداد الجنود الأتراك الذين قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجز لهم عند محطة وقود “عابدين” في قرية أم عشبة بريف رأس العين (سري كانييه)، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بينهم 5 في حالات خطرة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 6 عناصر من “الجيش الوطني” جراء انفجار سيارة مفخخة عند حاجز مشترك للقوات التركية والجيش الوطني في قرية الأربعين بريف رأس العين أيضاً، يذكر أن هذه أعلى حصيلة خسائر بشرية للجيش التركي في ضربة واحد ليس فقط منذ بدء عملية “نبع السلام”، بل منذ دخول القوات التركية الأراضي السورية ومشاركتها بالعمليات العسكرية.