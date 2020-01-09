خلاف على تهريب المواشي نحو مناطق “قوات النظام”.. يتسبب باندلاع اشتباكات عنيفة بين “الجبهة الشامية وأحرار الشرقية” قرب مدينة الباب شمال شرق حلب

9 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين فصيل أحرار الشرقية من جهة، والجبهة الشامية من جهة أُخرى، وذلك على طريق الراعي بين منطقتي الباب وسوسيان في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن القتال المسلح اندلع بسبب وجود خلاف بين الفصيلين على تهريب المواشي نحو مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت “الجبهة الشامية” على اعتقال نحو 13 عنصرا من “أحرار الشرقية” ومصادرة سيارات محملة بالمواشي كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة النظام، لتقوم أحرار الشام باستقدام تعزيزات عسكرية اندلعت على إثرها الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وسط حالة من التوتر تشهدها عموم المنطقة.

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