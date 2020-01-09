أجهزة النظام الأمنية تداهم مدينة الميادين شرق دير الزور وتعتقل 7 شبان لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية

9 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام، عمد إلى تنفيذ حملة دهم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 7 شبان بعد مداهمة منازلهم في حي المساكن بالمدينة، وجرى اقتيادهم إلى الخدمة الإلزامية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأربعاء، انتشار دوريات للشرطة العسكرية الروسية في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية شمال شرق سوريا. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن آليات الشرطة العسكرية الروسية انتشرت على الطريق الواصل بين مدينة الميادين وبلدة بقرص في ريف دير الزور، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن الأسباب.

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