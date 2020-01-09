قوات سوريا الديمقراطية تداهم منازل قرب مدينة البصيرة شرق دير الزور وتعتقل 5 أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: نفذت “قوات سوريا الديمقراطية” عملية دهم لمنازل واقعة في قريتي ضمان وماشخ قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث اعتقلت قسد 5 شبان بعد مداهمة منازلهم وصادرت بعض الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوذتهم، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول أسباب ودوافع الاعتقال.

وكان “المرصد السوري” قد رصد في 2 يناير / كانون الثاني، مداهمة قوة كبيرة من قسد مؤلفة من 30 آلية عسكرية، لبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بدعم من طائرات التحالف المروحية، حيث نفذت مداهمات لمنازل تجار أسلحة ومهربين متورطين بتهريب عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان حصارهم في الجيب الأخير في شرق ديرالزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن العملية أسفرت عن اعتقال 8 من المطلوبين على الأقل، كما أصيب مدني من نازحي مدينة الميادين بالرصاص العشوائي، فيما أدعى أحد الذين جرى اعتقالهم بسرقة القوة المداهمة لذهب وأموال من منزله أثناء المداهمة، في حين عمد أقرباء للمعتقلين بقطع الطريق العام في البلدة وأضرموا النيران بالإطارات المطاطية مطالبين بخروج أقربائهم.