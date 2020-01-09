بعد انضمامه لقوات النظام ومشاركته في الهجوم على الغوطة الشرقية.. مخابرات النظام تعتقل “قيادي سابق” من الفصائل بمدينة دوما

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: نفذت مخابرات النظام مطلع الأسبوع الجاري حملة دهم واعتقال طالت عدداً من عناصر التسويات في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري”، فإن استخبارات النظام اعتقلت أحد القادة الميدانيين مع 5 من مرافقيه المشاركين في العمليات العسكرية على الغوطة الشرقية، والمسؤول عن الحواجز العسكرية المتمركزة في بعض أحياء مدينة دوما بعد توجيه تهم لهم بقيامهم بعمليات سلب ونهب وخطف مواطنين لابتزاز ذويهم مقابل فدية مالية، الجدير بالذكر أن القائد الميداني الذي جرى اعتقاله رفقة مرافقيه، كان يعمل لدى “لواء شهداء دوما” المعارض قبل أن يتمكن في آواخر عام 2014 من الفرار نحو العاصمة دمشق والانضمام إلى صفوف قوات النظام.