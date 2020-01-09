على مرأى القوات الروسية.. طائرات مسيرة تركية تستهدف حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة عين عيسى شمال الرقة

9 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات تركية مسيرة لحاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لإصابة عنصر واحد على الأقل، وأكدت مصادر المرصد السوري أن الاستهداف جرى على مرأى القوات الروسية المتواجدة على بعد نحو 200 متر من المكان المستهدف، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه تصدت قوات سوريا الديمقراطية لتسلل مجموعات الفصائل الموالية لتركيا على محاور قريتي الدبس والهوشان بريف عين عيسى الغربي شمال الرقة. وأفادت مصادر موثوقة بأن “قسد” تمكنت من تدمير مدرعة عسكرية وقتل ما لا يقل عن 7 عناصر، بالإضافة إلى جرح آخرين من تلك الفصائل.

على صعيد متصل، عملت قوات سوريا الديمقراطية على تمشيط ريفي تل تمر ورأس العين، بما فيه قرية القاسمية بريف الحسكة، فيما تدور اشتباكات عنيفة على عدة محاور في ريف الحسكة في إطار بسط قوات “قسد” سيطرتها على المنطقة.

عدسة المرصد السوري ترصد الحاجز الذي جرى استهدافه من قبل طائرات مسيرة تركية عند مدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي

https://www.facebook.com/syriahro/videos/885132698600281/?t=0

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