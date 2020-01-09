بعد اختطافهم قبل 3 أيام.. قيادي سابق في فصائل المعارضة يعدم ثلاثة شبان في مدينة درعا بتهمة “ضلوعهم في عملية اغتيال شقيقه”

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية تصفية طالت ثلاثة شبان في مدينة درعا، على يد قيادي سابق في فصيل “شباب السنة” ممن أجروا “تسوية ومصالحة” وأصبحوا في صفوف قوات النظام، بتهمة اغتيال شقيقه قبل عدة أيام عبر زرع عبوة ناسفة بالمدينة، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن القيادي المنضوي ضمن صفوف “شعبة المخابرات العسكرية” 215 عمد إلى إعدام الشبان الثلاثة بعد 3 أيام من اختطافهم، إذ جرى العثور على جثامينهم قرب دوار الكازية في درعا البلد بمدينة درعا، وعليها آثار تعذيب بأساليب وحشية خلال فترة الاختطاف.

وكان “المرصد السوري” قد رصد في 3 يناير / تشرين الثاني محاولة اغتيال جديدة في مدينة درعا، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه مقاتل سابق في صفوف الفصائل ممن أجروا “تسوية ومصالحة” في درعا البلد بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بجراح، وتأتي عملية الاستهداف هذه بعد ساعات من محاولة اغتيال شهدتها المنطقة، إذ انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة في درعا البلد بمدينة درعا، استهدفت سيارة قائد عسكري سابق في فصائل المعارضة ممن أجروا “مصالحات وتسويات” وانضم لصفوف “الأمن العسكري” في قوات النظام، وبحسب مصادر “المرصد السوري” اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، حيث يعد القيادي الذي جرى استهدافه أحد أبرز القيادات التي “تصالحت” مع النظام السوري بعد سيطرة الأخير على درعا.