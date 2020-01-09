انفجار سيارة مفخخة في قرية بريف رأس العين.. في رابع تفجير ضمن مناطق نفوذ القوات التركية بمنطقة شمال شرق سوريا منذ مطلع الشهر الجاري

هز انفجار عنيفة منطقة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تبين أنه ناجم سيارة مفخخة انفجرت في قرية مشرافة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، ما أدى لسقوط جرحى ومعلومات عن استشهاد شخص على الأقل، فيما كان المرصد السوري رصد منذ ساعات مزيداً من التفاصيل حول التفجيرين اللذين ضربا منطقة شمال شرق سوريا يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع إلى 7 تعداد الجنود الأتراك الذين قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجز لهم عند محطة وقود “عابدين” في قرية أم عشبة بريف رأس العين (سري كانييه)، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بينهم 5 في حالات خطرة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 6 عناصر من “الجيش الوطني” جراء انفجار سيارة مفخخة عند حاجز مشترك للقوات التركية والجيش الوطني في قرية الأربعين بريف رأس العين أيضاً، يذكر أن هذه أعلى حصيلة خسائر بشرية للجيش التركي في ضربة واحد ليس فقط منذ بدء عملية “نبع السلام”، بل منذ دخول القوات التركية الأراضي السورية ومشاركتها بالعمليات العسكرية.