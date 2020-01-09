استشهاد مدنيين اثنين جراء الاشتباكات العنيفة بين “أحرار الشرقية والجبهة الشامية” بالقرب من مدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدنيين اثنين جراء إصابتهما برصاص عشوائي على خلفية الاقتتال المسلح المتواصل على طريق الراعي بين منطقتي الباب وسوسيان في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين فصيل الجبهة الشامية من طرف، وفصيل أحرار الشرقية من طرف آخر، حيث رصد المرصد السوري منذ ساعات، اقتتال مسلح اندلع بسبب وجود خلاف بين الفصيلين على تهريب المواشي نحو مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت “الجبهة الشامية” على اعتقال نحو 13 عنصرا من “أحرار الشرقية” ومصادرة سيارات محملة بالمواشي كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة النظام، لتقوم أحرار الشام باستقدام تعزيزات عسكرية اندلعت على إثرها الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وسط حالة من التوتر تشهدها عموم المنطقة.