المرصد السوري لحقوق الانسان:سقوط 45 قتيلاً من النظام والفصائل بمعارك ريف إدلب

قتل 27 عنصراً من قوات النظام السوري، و18 عنصراً من الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية بمعارك ريف إدلب الشرقي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح الأربعاء، بين قوات النظام من جهة والفصائل وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى بالريف الشرقي لمحافظة إدلب.

وأضاف المرصد أن قوات النظام شنت هجوماً مضاداً، تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على ثلاث قرى كانت قد تقدمت إليها الفصائل وهيئة تحرير الشام الإرهابية في وقت سابق.

ويشن النظام السوري وبدعم جوي روسي، منذ مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية للسيطرة على محافظة إدلب، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، وهيئة تحرير الشام الإرهابية، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين، وحركة نزوح كبيرة بين السكان.

المصدر:قناة اليوم