المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف عن عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجوار ميليشيات فايز السراج في طرابلس، مؤكدا أن عددهم وصل 260 مسلحا، من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا.

وقال المرصد، إن المقاتلين جميعا ينتمون إلى تنظيم مسلح يُعرف بـ”فيلق الشام”، ومعظمهم من مهجري مدينة حمص السورية، مؤكدا أن هناك تجهيزات لنقل 300 مقاتل آخرين تابعين لنفس الميليشيا.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، كشف المرصد السوري عن نقل مسلحين سوريين من الفصائل الموالية لتركيا، إلى طرابلس واشتراكهم في الاشتباكات الدائرة هناك، مشيرا إلى وقوع قتلى بين المرتزقة السوريين.

وانتقل أعضاء من ميليشيات “السلطان مراد” السورية أيضا للقتال بجوار ميليشيات السراج لمواجهة تقدم الجيش الوطني اللليبين، خلال الأيام الماضية.

المصدر:صوت الدار