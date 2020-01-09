المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف عن عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

9 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا
المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجوار ميليشيات فايز السراج في طرابلس، مؤكدا أن عددهم وصل 260 مسلحا، من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا.

وقال المرصد، إن المقاتلين جميعا ينتمون إلى تنظيم مسلح يُعرف بـ”فيلق الشام”، ومعظمهم من مهجري مدينة حمص السورية، مؤكدا أن هناك تجهيزات لنقل 300 مقاتل آخرين تابعين لنفس الميليشيا.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، كشف المرصد السوري عن نقل مسلحين سوريين من الفصائل الموالية لتركيا، إلى طرابلس واشتراكهم في الاشتباكات الدائرة هناك، مشيرا إلى وقوع قتلى بين المرتزقة السوريين.

 وانتقل أعضاء من ميليشيات “السلطان مراد” السورية أيضا للقتال بجوار ميليشيات السراج لمواجهة تقدم الجيش الوطني اللليبين، خلال الأيام الماضية.

المصدر:صوت الدار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا
9 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان : 260 مسلحا من مرتزقة أردوغان توجهوا إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا
9 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول مرتزقة سوريين جُدد مدعومين من تركيا إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا
9 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول دفعة جديدة من المليشيا السورية الموالية لتركيا إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد مرتزقة تركيا القادمين من سوريا
9 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تواصل إرسال المرتزقة من سورية إلى ليبيا وعددهم يتجاوز الألف