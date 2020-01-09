المرصد السوري لحقوق الانسان:استنفار الجيش الأميركي وتحليق للطيران شرق الفرات

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن هناك «استنفاراً متواصلاً من قبل القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، تحسباً لأي عمليات إيرانية محتملة رداً على قتل الطائرات الأميركية لقاسم سليماني قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني، حيث تواصل القوات الأميركية تسيير دوريات في محيط حقل غاز (كونيكو) وسط انتشار مكثف لعناصر (قوات سوريا الديمقراطية) على ساتر الحقل مع عربات مصفحة وراجمات صواريخ».

وأشار إلى «تعمد طائرات القوات الأميركية المسيرة التحليق المستمر بشكل مكثف على طول نهر الفرات لمراقبة أي تحركات هناك، فيما كان رتل أميركي تجول مساء الثلاثاء في الريف الشرقي لدير الزور وذلك بغطاء من الطائرات المروحية».

كما رصد استقدام «قوات سوريا الديمقراطية» تعزيزات عسكرية في قرية «جديد عكيدات» الواقعة على تماس مع قرية «الطابية جزيرة» الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية.

المصدر:الشرق الاوسط