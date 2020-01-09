“المرصد السوري لحقوق الانسان” يكشف تفاصيل إرسال “مسلحين سوريين” إلى ليبيا

كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن تركيا تستعد لنقل مجموعات جديدة من”المسلحين السوريين” إلى ليبيا للقتال برواتب تتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر.

ونقل “المرصد” من “مصادر موثوقة”، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وأضافت المصادر أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة، زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقين من فصيل “حركة حزم” ممن انضموا إلى فصائل “سيلمان شاه” و”السلطان مراد” وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سوريا، وذلك بعد حل “حركة حزم” قبل عدة سنوات.

المصدر:وكالة اوقات الشام الاخبارية