المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لإيران تنقل أسلحتها الثقيلة من داخل البوكمال بدير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل الحشد الشعبي وحزب الله الموالية لإيران، بدأت نقل أسلحتها الثقيلة من داخل مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرقي سوريا, وقال المرصد، إن تلك الفصائل نقلت أسلحة ثقيلة ومدرعات من مقراتها في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، إلى مقرات جديدة في منطقة الحزام الأخضر بمحيط المدينة.

وكانت الفصائل الموالية لإيران غيّرت تمركزاتها وانتقلت إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور، في أطار الحذر من ضربات أمريكية محتملة بعد مقتل قاسم سليماني.

المصدر:راديو صوت الحياة