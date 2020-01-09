المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يرسل 1250 إرهابيًا سوريًا إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن دفعة جديدة من المسلحين السوريين وصلت إلى ليبيا، ليرتفع عدد “المرتزقة الموالين لتركيا”، وفق وصفه، إلى أكثر من ألف مسلح.

وقال المرصد إن عدد المسلحين الموالين لتركيا بات “أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لفيلق الشام”، مشيرا إلى أن “2000 آخرين يستعدون للانتقال” إلى ليبيا.

ويدعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، الذي يكافح للتصدي لهجوم تشنه قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية، طرابلس.

وحسب المصدر نفسه، فإن “نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا ليل أمس (الثلاثاء) إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق..”.

وينتمي هؤلاء إلى فصيل “فيلق الشام”، و”غالبيتهم من مهجري مدينة حمص”، وفق المرصد الذي أشار إلى أنه “يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل” آخرين من الفصيل نفسه “بعد عدة أيام إلى ليبيا”.

المصدر:موقع الدستور