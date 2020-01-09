مخلفات الحرب تصيب 5 أطفال بجروح في انفجار قنبلة عنقودية في ريف محافظة حلب

لا تزال مخلفات الحرب تحصد أرواح المواطنين وتتسبب بإعاقات جسدية دائمة. وفي سياق ذلك، أصيب 5 أطفال بجروح متفاوتة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على مدينة “حريتان” بريف حلب.

ورصد المرصد السوري في 4 يناير/كانون الثاني إصابة رجل مُسن بجروح بالغة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية التابعة لقرية “تل عمري” في ريف حمص الشمالي. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 يناير/كانون الثاني، استشهاد 3 مواطنين بانفجار لغم أرضي في بلدة فافين بالشهباء في محيط مدينة حلب، وهم من مهجري منطقة عفرين.

ومنذ الفترة الممتدة من بداية يناير/كانون الثاني 2019 وحتى اليوم، وثق “المرصد السوري” استشهاد ومقتل 246 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً، جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري.