في ظل غياب الدعم عن التعليم.. مئات الأطفال في إدلب يقطعون مسافات طويلة على أقدامهم للوصول إلى مدارسهم

لا يزال قطاع التعليم هو الأكثر تضررا بفعل القصف والنزوح، إذ يشكل الأطفال الشريحة الأكبر من مئات آلاف النازحين في محافظة إدلب، حيث يتفاوت الأطفال بين متسرب وملتزم يعاني الويلات طلبا للعلم.

وتنتشر على أطراف بلدتي أرمناز وكفرتخاريم عدد من المخيمات العشوائية، والتي تضم مئات الأطفال في سن الدراسة، بعضهم ترك المدرسة وآخرين ما يزالون يصارعون الصعوبات لإكمال تعليمهم. وتتمثل تلك الصعوبات في عدم وجود مدارس ضمن المخيمات وطول المسافات من المخيمات إلى المدارس، إضافة إلى سوء الأحوال المادية التي تمنعهم من شراء الكثير من مستلزمات الدراسة والاقتصار على بعض المستلزمات الضرورية، وكذلك انقطاع الدعم عن المنشآت التعليمية في الشمال السوري وضعف الإمكانيات لدى الكوادر التدريسية والمدارس بشكل عام.

وأكدت مصادر “المرصد السوري” وجود نحو 300 طفل ضمن سن الدراسة في كل من “مخيم الراشد” و”مخيم ريف حماة الشرقي”، اللذين يقعان جنوب بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي، في حين أن 70% مِن الأطفال يتلقون التعليم في مدارس بلدتي آرمناز وكفرتخاريم اللتان تبعدان عدة كيلومترات عن المخيمات دون وجود وسيلة نقل، أو ارتفاع تكاليف النقل التي تزيد من أعباء نزوحهم، ما يجبرهم على السير على الأقدام.

كما يعاني الأطفال من صعوبات التنقل ضمن المناطق الترابية التي تحولت إلى طين مع هطول أمطار الشتاء، ناهيك عن البرد دون وجود وسائل تدفئة داخل الصفوف المدرسية، نظرا لشح المازوت في الأسواق وغياب الدعم عن قطاع التعليم.