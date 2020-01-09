“المرصد السوري” يواصل كشف عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا: تجنيد لـ”القُصَّر” وصفقات مع سجناء للانضمام للقتال في “طرابلس” مقابل الإفراج عنهم

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان الكشف عن تفاصيل عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية. وفي سياق ذلك، رصد “المرصد السوري” وصول جثة مقاتل في صفوف فرقة “السلطان مراد”، والذي أكدت مصادر موثوقة أنه قاصر لا يتجاوز عمره 18 عام مِن مواليد عام 2002، وينحدر من بلدة “حميد” التابعة لمدينة رأس العين. وبحسب المصادر، فقد قتل قبل نحو أسبوع مع عناصر آخرين.

على صعيد متصل، علم “المرصد السوري” أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، في 8 يناير/ كانون الثاني، أن نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من جانب تركيا. وأكدت مصادر موثوقة أن المقاتلين من فصيل “فيلق الشام” وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من “فيلق الشام” بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 5 يناير/كانون الثاني، مقتل مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية “طرابلس”، أثناء قتاله إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. وبحسب معلومات “المرصد السوري”، فإن القتيل هو مقاتل في صفوف فصيل “السلطان مراد” أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا. وأضافت مصادر “المرصد السوري” أن الفصيل يتكتم على الحادث وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري.

وفي إطار رصد ومتابعة “المرصد السوري” عملية نقل المقاتلين التي تجريها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، فقد رصد “المرصد السوري” ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 1000 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

الجدير بالذكر أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عام.