طائرات مسيرة مجهولة تلاحق الميليشيات الموالية لإيران.. وتستهدف عدة مناطق ريف البوكمال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال.

وكانت طائرات مسيرة قصفت بلدة المجاودة استهدفت، أمس، بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

ويأتي ذلك في إطار الترقب والحذر من الضربات الأمريكية المحتملة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان “المرصد السوري” رصد تغيير تمركزات الميليشيات الموالية لإيران وانتقالها إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 يناير/ كانون الثاني، استيلاء مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” على منازل مدنيين مغتربين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستيلاء على 3 فيلات في المنطقة الواقعة ما بين محطة المياه ومشفى الطب الحديث، ليقيم فيها شخصيات قيادية من المليشيا.