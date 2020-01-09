تزامنا مع إعلان “الدفاع” الروسية وقفا لإطلاق النار.. هدوء حذر ونسبي يسود منطقة “بوتين-أردوغان” 

9 يناير,2020
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تشهد منطقة خفض التصعيد هدوءا حذرا يسود قطاعاتها الأربعة منذ ساعات، تخلله قصفا مدفعيا بين الحين والآخر على محاور الاشتباك بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من اليوم.
وكانت طائرات حربية روسية قصفت صباح اليوم أطراف مدينة معرة النعمان الجنوبية والشمالية وقرية الحامدية بريف إدلب الجنوبي بـ8 غارات. كما شهدت محاور في ريف إدلب الشرقي عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة خلال يوم أمس، والتي قتل خلالها 45 من الطرفين.

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