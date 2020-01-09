المرصد السوري لحقوق الانسان:مفخخة راس العين تحصد ارواح جنود اتراك

9 يناير,2020
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مقتل واصابة نحو 15 جندياً تركيا في انفجارين وقعا يوم امس
مقتل واصابة نحو 15 جندياً تركيا في انفجارين وقعا يوم امس

انفجرت سيارة مفخّخة، اليوم الخميس، في ريف مدينة رأس العين 

وقالَ المرصد إن انفجاراً عنيفاً هز منطقة رأس العين/ سري كانيه، تبين أنه ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في قرية مشرافة بريف المدينة،ما أدى لسقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال المرصد إن تعداد الجنود الأتراك الذين قتلوا، يوم أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزاً لهم عند محطة وقود “عابدين” في قرية أم عشبة بريف رأس العين، ارتفع إلى 7، متوقّعاً ارتفاع هذا العدد لوجود 7 جرحى حالات 5 منهم خطرة.

فيما قُتل 6 عناصر من “الجيش الوطني” في انفجار سيارة مفخخة أخرى عند حاجز مشترك لقوات الاحتلال التركي وفصائل الجيش الوطني في قرية الأربعين بريف المدينة.

المصدر:ادار برس

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