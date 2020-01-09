المرصد السوري لحقوق الانسان : 260 مسلحا من مرتزقة أردوغان توجهوا إلى ليبيا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن نحو 260 مسلحا، من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الوطنى الليبى.

ذكر المرصد أن المقاتلين جميعا من تنظيم مسلح يُعرف بـ”فيلق الشام”، وغالبيتهم من مهجرى مدينة حمص، لافتا إلى أن هناك تجهيزات لنقل 300 مقاتل آخرين تابعين لفيلق الشام، بعد أيام عدة إلى ليبيا.

وكان المرصد قد كشف فى الخامس من يناير عن مقتل مسلح سورى من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات الدائرة فى طرابلس، أثناء قتاله إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج، موضحا أنه كان من المسلحين فى صفوف فصيل يعرف بـ”السلطان مراد”، أحد أبرز الفصائل التى أرسلت مسلحين للقتال فى ليبيا.

وبذلك، يكون عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو ألف، فى حين أن عدد المسلحين الذى وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ نحو 1700.

المصدر:موقع مبتدأ