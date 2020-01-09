المرصد السوري لحقوق الانسان:الحشد الشعبي وحزب الله يخليان مقرات عسكرية في البوكمال

9 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لإيران تنقل أسلحتها الثقيلة من داخل البوكمال بدير الزور
المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لإيران تنقل أسلحتها الثقيلة من داخل البوكمال بدير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المسلحين بالحشد الشعبي وحزب الله نقلوا أسلحة ثقيلة ومدرعات من مقراتهم في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، إلى مقرات جديدة في منطقة الحزام الأخضر بمحيط المدينة.

وكانت الفصائل الموالية لإيران غيّرت تمركزاتها وانتقلت إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور، في أطار الحذر من ضربات أمريكية محتملة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس الأسبوع الماضي.

وكانت القوات الأمريكي ضربت مقرًا للحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية وآخر في مدينة البوكمال السورية أواخر الشهر الماضي، وتبادل الطرفان قصف تجمعات عسكرية لكليهما في العراق.

المصدر:موقع الامة

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