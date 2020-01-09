المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول مرتزقة سوريين جُدد مدعومين من تركيا إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا إلى أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لـ”فيلق الشام” مؤكداً أن 2000 مقاتل آخرين يستعدون للانتقال إلى ليبيا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن “المرصد علم أن نحو 260 مقاتلاً بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا ليل الثلاثاء إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا”، حسب ما نقل عنه موقع “بوابة أفريقيا” الإخباري.

وأضاف أن “المقاتلين جميعاً من فصيل فيلق الشام وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، إلى جانب التجهيز لنقل 300 مقاتل من فيلق الشام بعد أيام إلى ليبيا”.

وأوضح عبد الرحمن أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق في 5 يناير(كانون الثاني) مصرع مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات الدائرة في طرابلس، أثناء قتاله إلى جانب حكومة الوفاق، وتابع بحسب معلومات المرصد السوري، فإن القتيل من فصيل السلطان مراد، أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا.

وأكد عبد الرحمن أن “المرصد السوري يواصل رصد ومتابعة نقل تركيا للمقاتلين من سوريا إلى ليبيا، ورصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية للتدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار التجنيد بشكل كبير، في عفرين وفي مناطق درع الفرات”

المصدر:UAE News اخبار الامارات