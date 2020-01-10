رتل عسكري تركي يدخل من معبر خربة الجوز إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة”خفض التصعيد”

10 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي. ويتألف الرتل من نحو 12 آلية، تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت نحو نقطة المراقبة في اشتبرق بالقرب من جسر الشغور.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 يناير/كانون الثاني، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي. ويتألف الرتل من نحو 20 آلية، حيث اتجه نحو النقطة التركية المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 يناير/كانون الثاني، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

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