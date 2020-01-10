ناشطون يدعون لمظاهرات غدا لرفض وجود قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في محافظة دير الزور

10 يناير,2020
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دعا نشطاء في محافظة دير الزور للتظاهر، غدا الجمعة في منطقة دوار المحلجة بريف دير الزور، رفضا لوجود قوات النظام والميليشيات الإيرانية، مطالبين المجتمع الدولي و”قوات التحالف” بطردهم تلك الميليشيات من مناطقهم، فيما دعا ناشطون لمظاهرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور أيضا.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 27 أكتوبر/تشرين الأول2019، خروج مظاهرة في دير الزور مناوئة لقوات النظام وتواجدها في المنطقة، حيث خرج أهالي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بمظاهرة ضد تواجد قوات النظام، رافضين أي أشكال الاتفاقات معها، كما طالب المتظاهرون بإنهاء التمدد الإيراني في دير الزور وعموم المنطقة.
وكان “المرصد السوري” رصد خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019، خروج مظاهرات عدة في كل من مدينة البصيرة وبلدتي الشحيل وأبو حمام وقرية العزبة، ومنطقة الباغوز ومنطقة الشعيطات ومنطقة المعامل شمال وشرق دير الزور، والكسرة ومحيميدة والحصان وزغير وجزيرة والحوايج غرب دير الزور، رفضا لوجود قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور.

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