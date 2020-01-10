بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار.. تعزيزات عسكرية تصل إلى حلب وقصف بري يستهدف ريفي إدلب وحماة

وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محاور ريف حلب الغربي والجنوبي، تزامنا مع إغلاق قوات النظام معبر المنصورة التجاري الذي يربط مناطق ريف حلب الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل مع مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في ريف معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقرية الحويجة بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد منطقة “خفض التصعيد” هدوءا حذرا يسود قطاعاتها الأربعة منذ ساعات، تخلله قصفا مدفعيا بين الحين والآخر على محاور الاشتباك، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من اليوم.

وكانت طائرات حربية روسية قصفت، صباح اليوم، أطراف مدينة معرة النعمان الجنوبية والشمالية وقرية الحامدية بريف إدلب الجنوبي بـ8 غارات. كما شهدت محاور في ريف إدلب الشرقي عمليات استهداف متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.