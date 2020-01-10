طائرات مجهولة تستهدف مواقع الميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية-السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصف من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية-السورية، في حين نشر المرصد قبل ساعات تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وفي سياق ذلك وصلت “المرصد السوري” معلومات مؤكدة أن الرئيس الروسي أخبر رأس النظام السوري بشار الأسد عن نية أمريكا بإغلاق طريق طهران – بيروت الذي يمر من البوكمال.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 يناير / كانون الثاني، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال.

وكانت طائرات مسيرة قصفت بلدة المجاودة استهدفت، في 8 يناير / كانون الثاني، بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

ويأتي ذلك في إطار الترقب والحذر من الضربات الأمريكية المحتملة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان “المرصد السوري” رصد تغيير تمركزات الميليشيات الموالية لإيران وانتقالها إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور.