على غرار “الفيلق الخامس”.. روسيا تستعد لإنشاء مليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية وتستقبل نحو 400 طلب انتساب

10 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن “القوات الروسية” بدأت بتشكيل “ميليشيا محلية” قوامها أصحاب التسويات في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، حيث أفادت مصادر “المرصد السوري” بأن القوات الروسية المتواجدة في مدينة دوما اشترطت على الراغبين بالتسجيل والتطوع ضمن الميليشيا أن يكونوا قد أجروا “تسوية أمنية”، وغير تابعين لأي جهة أُخرى ضمن قوات النظام، فيما لاقى المركز الروسي المسؤول عن تقديم طلبات الانتساب قبول عدد كبير من الشبان في المدينة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 400 شاب.

كما قال الضابط الروسي المسؤول عن تسجيل الطلبات أن المليشيا ستكون تبعيتها بشكل كامل للقوات الروسية دون أي تدخل لأجهزة النظام الأمنية بها، وسيتم تقديم الدعم المادي واللوجستي من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في دوما، على أن يتم تقديم بطاقات للمنتسبين صادرة عن قاعدة حميميم وتخول حامليها ممارسة السلطة الأمنية بعيداً عن أي جهة أمنية أو عسكرية تابعة للنظام السوري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 يناير,2020

على الرغم من إعلان روسيا وقف إطلاق النار يوم أمس.. طائرات النظام الحربية تستهدف معرة النعمان واتستراد دمشق – حلب الدولي

المرصد السوري لحقوق السوري - الصورة ارشيفيه
10 يناير,2020

قوات النظام تواصل خرق “وقف إطلاق النار” ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وتقصف مدينة معرة النعمان وريفها

10 يناير,2020

8 قتلى على الأقل من جنسيات غير سورية في استهداف جوي لمستودعات وآليات تابعة للمليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية

10 يناير,2020

طائرات مجهولة تستهدف مواقع الميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية-السورية