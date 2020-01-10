على غرار “الفيلق الخامس”.. روسيا تستعد لإنشاء مليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية وتستقبل نحو 400 طلب انتساب

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن “القوات الروسية” بدأت بتشكيل “ميليشيا محلية” قوامها أصحاب التسويات في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، حيث أفادت مصادر “المرصد السوري” بأن القوات الروسية المتواجدة في مدينة دوما اشترطت على الراغبين بالتسجيل والتطوع ضمن الميليشيا أن يكونوا قد أجروا “تسوية أمنية”، وغير تابعين لأي جهة أُخرى ضمن قوات النظام، فيما لاقى المركز الروسي المسؤول عن تقديم طلبات الانتساب قبول عدد كبير من الشبان في المدينة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 400 شاب.

كما قال الضابط الروسي المسؤول عن تسجيل الطلبات أن المليشيا ستكون تبعيتها بشكل كامل للقوات الروسية دون أي تدخل لأجهزة النظام الأمنية بها، وسيتم تقديم الدعم المادي واللوجستي من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في دوما، على أن يتم تقديم بطاقات للمنتسبين صادرة عن قاعدة حميميم وتخول حامليها ممارسة السلطة الأمنية بعيداً عن أي جهة أمنية أو عسكرية تابعة للنظام السوري.