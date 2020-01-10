قوات النظام تواصل خرق “وقف إطلاق النار” ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وتقصف مدينة معرة النعمان وريفها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، حيث دخل حيز التنفيذ الساعة 14:00 بتوقيت سورية من يوم أمس الخميس.

فيما كان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام وصلت إلى محاور ريفي حلب الغربي والجنوبي، تزامنا مع إغلاق قوات النظام معبر المنصورة التجاري الذي يربط مناطق ريف حلب الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل مع مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام.