قوات النظام تواصل خرق “وقف إطلاق النار” ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وتقصف مدينة معرة النعمان وريفها

10 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق السوري - الصورة ارشيفيه
المرصد السوري لحقوق السوري - الصورة ارشيفيه

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، حيث دخل حيز التنفيذ الساعة 14:00 بتوقيت سورية من يوم أمس الخميس.

فيما كان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام وصلت إلى محاور ريفي حلب الغربي والجنوبي، تزامنا مع إغلاق قوات النظام معبر المنصورة التجاري الذي يربط مناطق ريف حلب الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل مع مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 يناير,2020

على الرغم من إعلان روسيا وقف إطلاق النار يوم أمس.. طائرات النظام الحربية تستهدف معرة النعمان واتستراد دمشق – حلب الدولي

10 يناير,2020

على غرار “الفيلق الخامس”.. روسيا تستعد لإنشاء مليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية وتستقبل نحو 400 طلب انتساب

10 يناير,2020

8 قتلى على الأقل من جنسيات غير سورية في استهداف جوي لمستودعات وآليات تابعة للمليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية

10 يناير,2020

طائرات مجهولة تستهدف مواقع الميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية-السورية