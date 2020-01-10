8 قتلى على الأقل من جنسيات غير سورية في استهداف جوي لمستودعات وآليات تابعة للمليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء الضربات الجوية، التي استهدفت المليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية في استهداف طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة لمستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكان المرصد السوري رصد منذ ساعات قصف من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية، كما رصد المرصد السوري يوم أمس الخميس، تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وفي سياق ذلك وصلت إلى “المرصد السوري” معلومات مؤكدة تفيد بأن الرئيس الروسي أخبر رأس النظام السوري بشار الأسد عن نية أمريكا بإغلاق طريق طهران – بيروت الذي يمر من البوكمال، أيضاً رصد المرصد السوري مساء أمس الخميس قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال.