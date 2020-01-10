على الرغم من إعلان روسيا وقف إطلاق النار يوم أمس.. طائرات النظام الحربية تستهدف معرة النعمان واتستراد دمشق – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة أماكن في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين واتستراد دمشق – حلب الدولي، كما قصفت قوات النظام مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي، فيما كان نشر المرصد السوري صباح اليوم، أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، حيث دخل حيز التنفيذ الساعة 14:00 بتوقيت سورية من يوم أمس الخميس.