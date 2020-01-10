مدير المرصد السوري:: طائرات مجهولة حتى اللحظة استهدفت بعد منتصف الليل، آليات ومستودعاً للحشد الشعبي العراقي عند الحدود السورية – العراقية

مدير المرصد السوري:: طائرات مجهولة حتى اللحظة استهدفت بعد منتصف الليل، آليات ومستودعاً للحشد الشعبي العراقي عند الحدود السورية – العراقية، أفضى القصف إلى مقتل 8 من جنسيات غير سورية، كما أن الشاحنات التي جرى استهدافها لا يعلم فيما إذا كانت تحمل ذخيرة فقط أم تقل عناصر من العراق باتجاه البوكمال أو بالعكس، ونعيد ونقول أن تلك المنطقة من الأراضي السورية هي تحت السيطرة الكاملة للإيرانيين والمليشيات التابعة لها، وقاسم سليماني هو الذي أشرف على عملية السيطرة على تلك المنطقة بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية وحولها إلى سيطرة الحرس الثوري والمليشيات التابعة له، أي أن المنطقة الممتدة من البوكمال إلى الميادين هي تحت السيطرة الإيرانية.ولدينا معلومات بأن فلاديمير بوتين أبلغ بشار الأسد بأن أميركا سوف تعمل على إغلاق طريق طهران – بيروت والذي يمر بشكل أساسي من البوكمال، كون أن قاسم سليماني حول هذا الطريق إلى خط نقل الدعم إلى حزب الله داخل الأراضي السورية، وهناك إرباك كبير لدى القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في تلك المنطقة، فبعد مقتل سليماني كان هناك استنفار وخروج من مقرات خوفاً من استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ونعيد ونذكر أن المنطقة هناك تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ أكثر من عام يستهدف القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 10, 2020