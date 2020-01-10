مسلحوا فصيل “سليمان شاه” يختطفون 8 مدنيين في ناحية “الشيخ حديد” بريف عفرين

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين تابعين لفصيل “سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات”، أقدموا على اختطاف ثمانية مدنيين بينهم مواطنة وطفلها من قرية “أنقلة” التابعة لناحية “الشيخ حديد” في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، وبحسب مصادر “المرصد السوري” جرت عملية الاختطاف ليلاً دون سابق إنذار أو تهم موجهة لهم وذلك بعد مداهمة منازلهم في القرية، ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وكان “المرصد السوري” قد أشار أمس إلى أن مسلحين من فصيل “سليمان شاه” المدعوم من قبل تركيا إلى اقتحام منزل مواطنة ضريرة، في ناحية “الشيخ حديد” بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، إذ قاموا بسرقة ما بحوذتها من مبالغ مالية تقدر بنحو مليوني ليرة سورية، وفي سياق متصل قام قائد لواء “المعتصم” الموالي لتركيا بالإستيلاء على عدد من المحال التجارية وسط مدينة عفرين، والتي تعود ملكيتها لأشخاص من أبناء عفرين ممن أجبرتهم عملية “غصن الزيتون” على النزوح إلى مدينة حلب عقب سيطرة القوات التركية والفصائل على المنطقة.