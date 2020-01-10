على خلاف ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.. 8 طائرات حربية ومروحية تتناوب على استهداف منطقة معرة النعمان واتستراد “M5”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق مكثف لسرب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري مؤلف من 8 طائرات، بالتزامن مع تصعيدها للقصف الجوي على خلاف ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية يوم أمس حول وقف إطلاق النار في إدلب، حيث ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على كل من مدينة معرة النعمان وبابيلا وحنتوتين وبينين، وسط استهدافات مستمرة تنفذها طائرات النظام الحربية على منطقة معرة النعمان واتستراد دمشق-حلب الدولي.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، حيث دخل حيز التنفيذ الساعة 14:00 بتوقيت سورية من يوم أمس الخميس.