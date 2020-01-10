مظاهرات في عدة مناطق بدير الزور تطالب بخروج “الميليشيات الإيرانية” ودعماً لمحافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة تظاهرات خرجت في دير الزور بعد ظهر اليوم، حيث خرجت مظاهرة عند دوار المنطقة الصناعية وتجمع المتظاهرون و توجهوا إلى دوار المعامل شمال مدينة ديرالزور ، و في بلدتي الشحيل و أبو حمام بريف دير الزور الشرقي خرجت تظاهرة، طالب المتظاهرون خلالها بإصلاح ما أفسدته الحرب و حمل المتظاهرون صوراً لشهداء مجزرة الشعيطات الذين قضوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل خمس سنوات، كما طالب المتظاهرون بإسقاط النظام وطرد المليشيات الإيرانية من ريف ديرالزور، ونادوا نصرة لمحافظة إدلب.