مظاهرات في عدة مناطق بدير الزور تطالب بخروج “الميليشيات الإيرانية” ودعماً لمحافظة إدلب

10 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة تظاهرات خرجت في دير الزور بعد ظهر اليوم، حيث خرجت مظاهرة عند دوار المنطقة الصناعية وتجمع المتظاهرون و توجهوا إلى دوار المعامل شمال مدينة ديرالزور ، و في بلدتي الشحيل و أبو حمام بريف دير الزور الشرقي خرجت تظاهرة، طالب المتظاهرون خلالها بإصلاح ما أفسدته الحرب و حمل المتظاهرون صوراً لشهداء مجزرة الشعيطات الذين قضوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل خمس سنوات، كما طالب المتظاهرون بإسقاط النظام وطرد المليشيات الإيرانية من ريف ديرالزور، ونادوا نصرة لمحافظة إدلب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 يناير,2020

5 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

10 يناير,2020

طائرات النظام تواصل تصعيد قصفها على إدلب عبر نحو 55 ضربة جوية.. على الرغم من الإعلان الروسي عن “وقف إطلاق النار” في المنطقة

10 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب.. ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً باستمرار القصف على إدلب.. مطالبين بإسقاط النظام

10 يناير,2020

على خلاف ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.. 8 طائرات حربية ومروحية تتناوب على استهداف منطقة معرة النعمان واتستراد “M5”