طائرات النظام تواصل تصعيد قصفها على إدلب عبر نحو 55 ضربة جوية.. على الرغم من الإعلان الروسي عن “وقف إطلاق النار” في المنطقة

10 يناير,2020
أقل من دقيقة

تواصل مروحيات النظام وطائراته الحربية ضرباتها الجوية المكثفة على محافظة إدلب على الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية لوقف إطلاق النار في المنطقة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع إلى 33 على الأقل تعداد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ الصباح على أماكن في مدينة معرة النعمان وبابيلا وحنتوتين وبينين ومعرشورين والجرادة ومعصران، كما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية إلى نحو 21، استهدفت خلالها منطقة معرة النعمان وخان السبل وكفروما واتستراد دمشق-حلب الدولي وأطراف سراقب الجنوبية ومعرشورين، على صعيد متصل استهدفت فصائل جهادية مواقع لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 يناير,2020

5 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

10 يناير,2020

مظاهرات في عدة مناطق بدير الزور تطالب بخروج “الميليشيات الإيرانية” ودعماً لمحافظة إدلب

10 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب.. ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً باستمرار القصف على إدلب.. مطالبين بإسقاط النظام

10 يناير,2020

على خلاف ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.. 8 طائرات حربية ومروحية تتناوب على استهداف منطقة معرة النعمان واتستراد “M5”