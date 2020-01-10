طائرات النظام تواصل تصعيد قصفها على إدلب عبر نحو 55 ضربة جوية.. على الرغم من الإعلان الروسي عن “وقف إطلاق النار” في المنطقة

تواصل مروحيات النظام وطائراته الحربية ضرباتها الجوية المكثفة على محافظة إدلب على الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية لوقف إطلاق النار في المنطقة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع إلى 33 على الأقل تعداد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ الصباح على أماكن في مدينة معرة النعمان وبابيلا وحنتوتين وبينين ومعرشورين والجرادة ومعصران، كما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية إلى نحو 21، استهدفت خلالها منطقة معرة النعمان وخان السبل وكفروما واتستراد دمشق-حلب الدولي وأطراف سراقب الجنوبية ومعرشورين، على صعيد متصل استهدفت فصائل جهادية مواقع لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى.