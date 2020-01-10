5 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

ارتفع إلى 5 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الخميس إلى قافلة شهداء الثورة السورية

10 يناير,2020
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حيث رصد المرصد السوري عملية تصفية طالت ثلاثة شبان في مدينة درعا، على يد قيادي سابق في فصيل “شباب السنة” ممن أجروا “تسوية ومصالحة” وأصبحوا في صفوف قوات النظام، بتهمة اغتيال شقيقه قبل عدة أيام عبر زرع عبوة ناسفة بالمدينة

وفي محافظة حلب استشهد مدنيين اثنين جراء إصابتهما برصاص عشوائي على خلفية اقتتال مسلح على طريق الراعي بين منطقتي الباب وسوسيان في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين  فصيل الجبهة الشامية من طرف، وفصيل أحرار الشرقية من طرف آخر

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