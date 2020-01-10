استمرارًا لمسلسل الفوضى الأمنية في مناطق الفصائل الموالية لتركيا شرق الفرات.. اغتيال قيادي في ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيال قيادي في فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في محيط بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي. ويذكر أن بلدة سلوك تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا عقب عملية “نبع السلام”.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، انفجارين ضربا مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية بمنطقة شمال شرق سوريا، حيث انفجرت آلية مفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين (سري كانييه)، كما انفجرت آلية أخرى مفخخة في قرية أم عشبة بريف المدينة أيضاً، حيث ارتفع إلى 5 تعداد قتلى القوات التركية.

وكان “المرصد السوري” قد وثق في الأول من الشهر الجاري، استشهاد 4 مدنيين بينهم طفلين اثنين ومواطنة، جراء انفجار آلية مفخخة في بلدة سلوك التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي.