المرصد السوري لحقوق الانسان: طيران مجهول يستهدف مواقع عسكرية على الحدود العراقية السورية

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة، عن قيام طائرات مجهولة بإستهداف مستودع ذخيرة وآليات لـ”ميليشيات موالية لإيران” في منطقة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وقال المرصد في بيان له اليوم (10 كانون الثاني 2020) قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه “رصد بعد منتصف ليل الجمعة، قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية”.

واكد ان “طائرات مسيرة حلقت فوق أماكن تمركز الميليشيات في المنطقة، فيما يبدو رصدا لتحركاتها قبل عملية القصف”، مبينا إن “القصف الذي شنته الطائرات المجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور”.

وكان المرصد عن اكد في بيان سابق له “وجود عملية نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات لميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط المدينة”.

المصدر:وكالة الراصد الاخبارية