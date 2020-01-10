المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات “مجهولة” تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وقبل القصف، قال المرصد إن طائرات مسيرة حلقت فوق أماكن تمركز الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، فيما يبدو رصدا لتحركاتها.

وقال إن القصف الذي شنته الطائرات المجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وكانت طائرات مسيرة قصفت بلدة المجاودة استهدفت، في 8 يناير بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام.

وتحدث المرصد عن نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

وفي سياق ذلك، قال المرصد إن لديه معلومات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر رأس النظام السوري بشار الأسد عن نية الولايات المتحدة إغلاق الطريق الذي أنشأته إيران بين بيروت وطهران مرورا بالبوكمال في محافظة دير الزور.

يأتي هذا القصف بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، ورد طهران بإطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان قوات أميركية في العراق دون وقوع إصابات.

المصدر:قناة الحرة