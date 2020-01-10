المرصد السوري لحقوق الانسان : مقتل 8 من الحشد في غارة قرب حدود العراق

قال المرصدُ السوري لحقوق الانسان اِن ثمانية أشخاص من عناصر الحشد الشعبي قُتلوا اليللة الماضية في سوريا قرب الحدود العراقية بقصف جوي نَفذته طائراتٌ مجهولة على مواقع تابعةٍ لفصيل مسلح موال لإيران وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ٳن طائراتٍ مجهولًة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقةِ البوكمال في محافظةِ دير الزور السورية المحاذيةِ للحدود مع العراق ونفى متحدثٌ باسم التحالف الدولي أن تكونَ قواتُهُ قد شنّت أيَ ضرباتٍ في المنطقة ومنذ الأربعاء تعرضَت ثلاثُ قرى على الأقل في ريف البوكمال لضرباتٍ شنتها طائراتٌ مسيّرة مجهولُة الهوية ولم تُوقِع خسائر بشرية وفق المرصد نفسهِ

المصدر: قناة الشرقية