المرصد السوري لحقوق الانسان يعلن مقتل 8 عراقيين بالضربة الجوية ليلة أمس

10 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات "مجهولة" تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا
المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات "مجهولة" تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، مقتل 8 مقاتلين عراقيين بالضربة الجوية التي استهدفت مقرا لفصيل مسلح، في منطقة البو كمال السوري، الحدودية مع العراق، ليلة أمس.

وذكر المرصد، في بيان، ان “8 مقاتلين عراقيين قُتِلوا بضربة البو كمال الجوية ليلة أمس”.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات لفصائل مسلحة الموالية لإيران في منطقة البوكمال حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وقبل القصف، قال المرصد إن طائرات مسيرة حلقت فوق أماكن تمركز الفصائل في المنطقة، فيما يبدو رصدا لتحركاتها.

وقال إن القصف الذي شنته الطائرات المجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

المصدر:كلكامش

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