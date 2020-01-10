المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف فصائل مسلحة قرب الحدود العراقية السورية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعه لفصائل مسلحة في منطقة البوكمال.

وذكر المرصد في تقرير تابعه “ناس” (10 كانون الثاني 2020) أن “عدة عدة انفجارات دوّت في المنطقة القريبة من الحدود العراقية-السورية، في حين نشر المرصد قبل ساعات تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة”.

وقال إن القصف الذي شنته الطائرات المجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

ولم يتضح بعد طبيعة الهجوم والخسائر الناجمة عنه.

وكانت طائرات مسيرة قصفت بلدة المجاودة استهدفت، في 8 يناير / كانون الثاني، بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الفصائل المسحة، في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبحسب المرصد، فإنه تم رصد أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

المصدر:nas news