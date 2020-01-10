المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تقصف مستودعات أسلحة في شرق سوريا

أفادت تقارير بأن طائرات مجهولة الهوية ضربت أهدافا في سوريا قرب الحدود مع العراق، اليوم الجمعة، ما تسبب في “انفجار ضخم”، وسط توترات حادة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق.

وأضاف المرصد أن الطائرات قصفت من بين أهداف أخرى مستودعات أسلحة ومركبات تابعة للميليشيات المدعومة من إيران.

تأتي تلك التقارير عن الضربات الجوية بعد أيام من غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل أقوى جنرال إيراني بعد هبوطه في مطار بغداد، مما أثار مناشدات غاضبة بالانتقام وأصبح الجانبان على شفا حرب شاملة.

وردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية. ومنذ ذلك الحين، أشار الجانبان إلى أنهما لا يريدان التصعيد ولكن التوترات لا تزال مرتفعة في المنطقة.

المصدر:قناة الغد